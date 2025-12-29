  1. В Україні

РФ б’є не для блекауту: в Міненерго розкрили справжню мету атак по енергетиці та скільки займе відновлення

15:12, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Атаки на інфраструктуру спрямовані на тиск на суспільство та спроби дестабілізації, а не на повний блекаут.
РФ б’є не для блекауту: в Міненерго розкрили справжню мету атак по енергетиці та скільки займе відновлення
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі припинення атак по енергетичній інфраструктурі для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців. Про це в інтерв’ю Forbes заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов. За його словами, Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою повного знеструмлення країни, а як інструмент тиску на населення та спробу посіяти паніку.

Некрасов зазначив, що ключовою ціллю російських ударів є не лише електропостачання, а й системи теплопостачання у містах, особливо в зимовий період. Він зазначив, що відсутність опалення взимку має значно серйозніші наслідки для населення, ніж перебої з електрикою, і саме це використовується для психологічного тиску.

«Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша – коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії - спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство, – зазначив Некрасов.

Некрасов пояснив, що порушення цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення постачання електроенергії на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це, за його словами, дає Росії можливість просувати дестабілізаційні наративи та намагатися розколоти суспільство.

Водночас він наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою метою ворога, оскільки українські енергетики зберігають здатність оперативно відновлювати систему та перепідключати споживачів після атак.

За словами в.о. міністра, енергетична галузь цілодобово працює в умовах постійної загрози нових ударів, тому формується запас обладнання та відновлення пошкодженого.

Некрасов також зазначив, що у разі припинення атак по енергетичній інфраструктурі для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія енергетика електроенергія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]