РФ б’є не для блекауту: в Міненерго розкрили справжню мету атак по енергетиці та скільки займе відновлення

У разі припинення атак по енергетичній інфраструктурі для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців. Про це в інтерв’ю Forbes заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов. За його словами, Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою повного знеструмлення країни, а як інструмент тиску на населення та спробу посіяти паніку.

Некрасов зазначив, що ключовою ціллю російських ударів є не лише електропостачання, а й системи теплопостачання у містах, особливо в зимовий період. Він зазначив, що відсутність опалення взимку має значно серйозніші наслідки для населення, ніж перебої з електрикою, і саме це використовується для психологічного тиску.

«Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша – коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії - спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство, – зазначив Некрасов.

Некрасов пояснив, що порушення цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення постачання електроенергії на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це, за його словами, дає Росії можливість просувати дестабілізаційні наративи та намагатися розколоти суспільство.

Водночас він наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою метою ворога, оскільки українські енергетики зберігають здатність оперативно відновлювати систему та перепідключати споживачів після атак.

За словами в.о. міністра, енергетична галузь цілодобово працює в умовах постійної загрози нових ударів, тому формується запас обладнання та відновлення пошкодженого.

Некрасов також зазначив, що у разі припинення атак по енергетичній інфраструктурі для відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться близько двох місяців.

