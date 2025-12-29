Новым бизнес-омбудсменом могут избрать экс-посла Германии в Украине Анку Фельдгузен

﻿Минэкономики обнародовало проект решения о назначении нового бизнес-омбудсмена.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило об обнародовании проекта распоряжения Кабинета Министров «Об утверждении решения наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена об избрании Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена», которая с июля 2019 по июль 2023 года была послом Германии в Украине.

Как отмечается, проект документа разработан с целью избрания Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена в соответствии с решением наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 25 ноября 2025 года.

В министерстве напоминают, что Совет бизнес-омбудсмена является институцией, которая помогает предпринимателям во внесудебном порядке защищать законные права и интересы во взаимодействии с органами государственной власти. Непрерывность ее работы критически важна для доверия бизнеса к государственным институтам, снижения административных барьеров и повышения качества государственных сервисов для предпринимателей.

