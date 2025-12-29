Новим бізнес-омбудсменом можуть обрати експосла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен

Мінекономіки оприлюднило проєкт рішення щодо призначення нового бізнес-омбудсмена.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена щодо обрання Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена», яка з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні.

Як зазначається, проєкт документа розроблено з метою обрання Анка Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена відповідно до рішення наглядової ради Рада бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року.

У міністерстві нагадують, що Рада бізнес-омбудсмена є інституцією, що допомагає підприємцям у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади. Безперервність її роботи – критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій, зниження адміністративних бар’єрів і підвищення якості державного сервісу для підприємців.

