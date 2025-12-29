Налоговая напомнила об обязательных платежах: 30 декабря — последний день уплаты за ноябрь
14:00, 29 декабря 2025
30 декабря является последним днем уплаты ряда налоговых обязательств за ноябрь 2025 года.
Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам, что 30 декабря является последним днем уплаты ряда налоговых обязательств за ноябрь 2025 года.
Какие платежи необходимо уплатить до 30 декабря
В частности, речь идет об уплате:
Рентной платы за:
- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
- пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;
- транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.
Платы за землю:
- земельного налога и/или арендной платы за земельные участки государственной или коммунальной собственности (кроме граждан);
- сумм, определенных в налоговых декларациях физическими лицами — предпринимателями, которые являются собственниками или землепользователями земельных участков.
Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора с доходов, начисленных в виде:
- процентов на текущие или депозитные банковские счета;
- процентов на вклады членов кредитных союзов.
Кроме того, к этой дате необходимо уплатить:
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- акцизный налог;
- НДФЛ и военный сбор, если налогооблагаемый доход начислен налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику.
