Податкова нагадала про обов’язкові платежі: 30 грудня — останній день сплати за листопад
14:00, 29 грудня 2025
30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.
Державна податкова служба України нагадала платникам податків, що 30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.
Які платежі потрібно сплатити до 30 грудня
Зокрема, йдеться про сплату:
Рентної плати за:
- користування надрами під час видобування вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Плати за землю:
- земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);
- сум, визначених у податкових деклараціях фізичними особами — підприємцями, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок.
Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з доходів, нарахованих у вигляді:
- процентів на поточні або депозитні банківські рахунки;
- процентів на вклади членів кредитних спілок.
Крім того, до цієї дати необхідно сплатити:
- податок на додану вартість (ПДВ);
- акцизний податок;
- ПДФО та військовий збір, якщо оподатковуваний дохід нарахований податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.
