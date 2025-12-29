Податкова нагадала про обов’язкові платежі: 30 грудня — останній день сплати за листопад

30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.

Державна податкова служба України нагадала платникам податків, що 30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.

Які платежі потрібно сплатити до 30 грудня

Зокрема, йдеться про сплату:

Рентної плати за:

користування надрами під час видобування вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Плати за землю:

земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);

сум, визначених у податкових деклараціях фізичними особами — підприємцями, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок.

Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з доходів, нарахованих у вигляді:

процентів на поточні або депозитні банківські рахунки;

процентів на вклади членів кредитних спілок.

Крім того, до цієї дати необхідно сплатити:

податок на додану вартість (ПДВ);

акцизний податок;

ПДФО та військовий збір, якщо оподатковуваний дохід нарахований податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.

