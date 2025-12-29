  1. В Україні

Податкова нагадала про обов’язкові платежі: 30 грудня — останній день сплати за листопад

14:00, 29 грудня 2025
30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.
Державна податкова служба України нагадала платникам податків, що 30 грудня є останнім днем сплати низки податкових зобов’язань за листопад 2025 року.

Які платежі потрібно сплатити до 30 грудня

Зокрема, йдеться про сплату:

Рентної плати за:

  • користування надрами під час видобування вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами і нафтопродуктопроводами територією України;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Плати за землю:

  • земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);
  • сум, визначених у податкових деклараціях фізичними особами — підприємцями, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок.

Податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з доходів, нарахованих у вигляді:

  • процентів на поточні або депозитні банківські рахунки;
  • процентів на вклади членів кредитних спілок.

Крім того, до цієї дати необхідно сплатити:

  • податок на додану вартість (ПДВ);
  • акцизний податок;
  • ПДФО та військовий збір, якщо оподатковуваний дохід нарахований податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.

