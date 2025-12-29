В ДТЭК сообщили, где в Киевской области самая сложная ситуация с электричеством

В Вышгородском районе без света остаются более 9 тысяч семей.

В понедельник, 29 декабря, в ДТЭК сообщили о ситуации с электроснабжением в Киевской области.

Компания заявила, что в Вышгородском районе без света остаются более 9 тысяч семей.

«Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, однако требуют еще некоторого времени», — говорится в заявлении.

В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения.

«В других районах области действуют графики отключений», — добавили в компании.

