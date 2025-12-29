У ДТЕК повідомили, де на Київщині найгірша ситуація зі світлом

У Вишгородському районі без світла залишаються понад 9 тисяч родин.

У понеділок, 29 грудня, у ДТЕК повідомили ситуацію зі світлом у Київській області.

Компанія заявила, що у Вишгородському районі без світла залишаються понад 9 тисяч родин.

«Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу», - йдеться у заяві.

У Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення.

«Інші райони області: діють графіки відключень», - додали у компанії.

