Аптеки не смогут навязывать предоставление маркетинговых услуг производителям и импортерам лекарств

Правительство урегулировало предоставление маркетинговых услуг в сфере обращения лекарственных средств.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров урегулировал вопрос предоставления маркетинговых услуг в сфере обращения лекарственных средств. В соответствии с решением правительства такие услуги могут предоставляться аптеками производителям и импортерам лекарств исключительно на добровольной основе, сообщили в Минздраве.

Согласно новым правилам запрещается инициировать или требовать маркетинговые услуги как обязательное условие сотрудничества. Речь идет об использовании прозрачных инструментов продвижения препаратов в местах продаж — в частности информировании потребителей, размещении информационных материалов или участии в программах лояльности. При этом такие действия не должны влиять на состав, качество или цену лекарственных средств.

Правительство отмечает, что принятое решение создает равные условия конкуренции для производителей лекарств, прежде всего украинских, и позволяет легально и прозрачно продвигать более доступные по цене препараты, которые ранее часто были менее заметны для потребителей.

В то же время запуск Национального каталога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств, поскольку задекларированные цены являются фиксированными, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов.

Также в аптеках медучреждений будут продавать лекарства с самыми низкими ценами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.