  1. В Украине

Аптеки не смогут навязывать предоставление маркетинговых услуг производителям и импортерам лекарств

13:42, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство урегулировало предоставление маркетинговых услуг в сфере обращения лекарственных средств.
Аптеки не смогут навязывать предоставление маркетинговых услуг производителям и импортерам лекарств
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров урегулировал вопрос предоставления маркетинговых услуг в сфере обращения лекарственных средств. В соответствии с решением правительства такие услуги могут предоставляться аптеками производителям и импортерам лекарств исключительно на добровольной основе, сообщили в Минздраве.

Согласно новым правилам запрещается инициировать или требовать маркетинговые услуги как обязательное условие сотрудничества. Речь идет об использовании прозрачных инструментов продвижения препаратов в местах продаж — в частности информировании потребителей, размещении информационных материалов или участии в программах лояльности. При этом такие действия не должны влиять на состав, качество или цену лекарственных средств.

Правительство отмечает, что принятое решение создает равные условия конкуренции для производителей лекарств, прежде всего украинских, и позволяет легально и прозрачно продвигать более доступные по цене препараты, которые ранее часто были менее заметны для потребителей.

В то же время запуск Национального каталога цен делает невозможным использование маркетинга как инструмента скрытого повышения стоимости лекарств, поскольку задекларированные цены являются фиксированными, а продвижение становится механизмом информирования и повышения доступности для пациентов.

Также в аптеках медучреждений будут продавать лекарства с самыми низкими ценами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав аптека

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]