Аптеки не зможуть нав’язувати надання маркетингових послуг виробникам та імпортерам ліків

Кабінет Міністрів врегулював питання надання маркетингових послуг у сфері обігу лікарських засобів. Відповідно до рішення уряду, такі послуги можуть надаватися аптеками виробникам та імпортерам ліків виключно на добровільній основі, повідомили у МОЗ.

Згідно з новими правилами, забороняється ініціювати або вимагати маркетингові послуги як обов’язкову умову співпраці. Йдеться про використання прозорих інструментів просування препаратів у місцях продажу — зокрема інформування споживачів, розміщення інформаційних матеріалів або участь у програмах лояльності. При цьому такі дії не повинні впливати на склад, якість чи ціну лікарських засобів.

Уряд зазначає, що ухвалене рішення створює рівні умови конкуренції для виробників ліків, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати більш доступні за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів.

Водночас запуск Національного каталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків, адже задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів.

Також в аптеках медзакладів продаватимуть ліки з найнижчими цінами.

