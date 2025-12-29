  1. В Украине

В Украине средняя цена эспрессо достигла 41 грн: выросла почти в 2 раза от начала полномасштабной войны

13:24, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За год кофе подорожал в среднем на 17%, а с начала полномасштабной войны его цена выросла почти в два раза.
В Украине средняя цена эспрессо достигла 41 грн: выросла почти в 2 раза от начала полномасштабной войны
Фото: Опендатабот
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине составляет 41 гривну. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Опендатабот.

За год кофе подорожал в среднем на 17%, а с начала полномасштабной войны его цена выросла почти в два раза.

Самые высокие цены на эспрессо зафиксированы в следующих регионах:

  • Львовская область — 47 грн за чашку (+19% за год). Регион впервые за несколько лет возглавил рейтинг самого дорогого кофе.
  • Одесская область — 45 грн. Бывший лидер, удерживавший первенство два года подряд, в этот раз занял второе место.

Самое дешевое эспрессо можно выпить в:

  • Хмельницкой области — 33 грн за чашку. Это самый низкий показатель в Украине уже третий год подряд.
  • Запорожской и Кировоградской областях — в среднем по 35 грн.

Наибольшее подорожание за год зафиксировано в Сумской области — +26%. При этом даже после такого скачка средняя цена эспрессо там остается ниже общенациональной и составляет 36 грн.

Эспрессо является базой большинства кофейных напитков, поэтому рост его стоимости автоматически влечет за собой подорожание капучино, латте и сопутствующих покупок в кофейнях.

В Опендатаботе поясняют, что «Индекс эспрессо» помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательскую способность и уровень инфляции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]