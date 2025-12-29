В Украине средняя цена эспрессо достигла 41 грн: выросла почти в 2 раза от начала полномасштабной войны
В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине составляет 41 гривну. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Опендатабот.
За год кофе подорожал в среднем на 17%, а с начала полномасштабной войны его цена выросла почти в два раза.
Самые высокие цены на эспрессо зафиксированы в следующих регионах:
- Львовская область — 47 грн за чашку (+19% за год). Регион впервые за несколько лет возглавил рейтинг самого дорогого кофе.
- Одесская область — 45 грн. Бывший лидер, удерживавший первенство два года подряд, в этот раз занял второе место.
Самое дешевое эспрессо можно выпить в:
- Хмельницкой области — 33 грн за чашку. Это самый низкий показатель в Украине уже третий год подряд.
- Запорожской и Кировоградской областях — в среднем по 35 грн.
Наибольшее подорожание за год зафиксировано в Сумской области — +26%. При этом даже после такого скачка средняя цена эспрессо там остается ниже общенациональной и составляет 36 грн.
Эспрессо является базой большинства кофейных напитков, поэтому рост его стоимости автоматически влечет за собой подорожание капучино, латте и сопутствующих покупок в кофейнях.
В Опендатаботе поясняют, что «Индекс эспрессо» помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательскую способность и уровень инфляции.
