В Украине средняя цена эспрессо достигла 41 грн: выросла почти в 2 раза от начала полномасштабной войны

За год кофе подорожал в среднем на 17%, а с начала полномасштабной войны его цена выросла почти в два раза.

Фото: Опендатабот

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В декабре 2025 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине составляет 41 гривну. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Опендатабот.

За год кофе подорожал в среднем на 17%, а с начала полномасштабной войны его цена выросла почти в два раза.

Самые высокие цены на эспрессо зафиксированы в следующих регионах:

Львовская область — 47 грн за чашку (+19% за год). Регион впервые за несколько лет возглавил рейтинг самого дорогого кофе.

Одесская область — 45 грн. Бывший лидер, удерживавший первенство два года подряд, в этот раз занял второе место.

Самое дешевое эспрессо можно выпить в:

Хмельницкой области — 33 грн за чашку. Это самый низкий показатель в Украине уже третий год подряд.

Запорожской и Кировоградской областях — в среднем по 35 грн.

Наибольшее подорожание за год зафиксировано в Сумской области — +26%. При этом даже после такого скачка средняя цена эспрессо там остается ниже общенациональной и составляет 36 грн.

Эспрессо является базой большинства кофейных напитков, поэтому рост его стоимости автоматически влечет за собой подорожание капучино, латте и сопутствующих покупок в кофейнях.

В Опендатаботе поясняют, что «Индекс эспрессо» помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательскую способность и уровень инфляции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.