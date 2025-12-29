В Україні середня ціна еспресо сягнула 41 грн: зросла майже у 2 рази від початку повномасштабної війни

За рік кава подорожчала в середньому на 17%, а від початку повномасштабної війни її ціна зросла майже у два рази.

Фото: Опендатабот

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні становить 41 гривню. Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

За рік кава подорожчала в середньому на 17%, а від початку повномасштабної війни її ціна зросла майже у два рази.

Найвищі ціни на еспресо зафіксовані у таких регіонах:

Львівська область — 47 грн за чашку (+19% за рік). Регіон уперше за кілька років очолив рейтинг найдорожчої кави.

Одеська область — 45 грн. Колишній лідер, який утримував першість два роки поспіль, цього разу посів друге місце.

Найдешевше еспресо можна випити у:

Хмельницькій області — 33 грн за чашку. Це найнижчий показник в Україні вже третій рік поспіль.

Запорізькій та Кіровоградській областях — у середньому по 35 грн.

Найбільше подорожчання за рік зафіксовано в Сумській області — +26%. Водночас навіть після такого стрибка середня ціна еспресо там залишається нижчою за загальноукраїнську і становить 36 грн.

Еспресо є базою більшості кавових напоїв, тож зростання його вартості автоматично тягне за собою подорожчання капучино, латте та супутніх покупок у кав’ярнях.

В Опендатаботі пояснюють, що «Індекс еспресо» допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.