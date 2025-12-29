  1. В Україні

В Україні середня ціна еспресо сягнула 41 грн: зросла майже у 2 рази від початку повномасштабної війни

13:24, 29 грудня 2025
За рік кава подорожчала в середньому на 17%, а від початку повномасштабної війни її ціна зросла майже у два рази.
Фото: Опендатабот
Фото: Опендатабот
У грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні становить 41 гривню. Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

За рік кава подорожчала в середньому на 17%, а від початку повномасштабної війни її ціна зросла майже у два рази.

Найвищі ціни на еспресо зафіксовані у таких регіонах:

  • Львівська область — 47 грн за чашку (+19% за рік). Регіон уперше за кілька років очолив рейтинг найдорожчої кави.
  • Одеська область — 45 грн. Колишній лідер, який утримував першість два роки поспіль, цього разу посів друге місце.

Найдешевше еспресо можна випити у:

  • Хмельницькій області — 33 грн за чашку. Це найнижчий показник в Україні вже третій рік поспіль.
  • Запорізькій та Кіровоградській областях — у середньому по 35 грн.

Найбільше подорожчання за рік зафіксовано в Сумській області — +26%. Водночас навіть після такого стрибка середня ціна еспресо там залишається нижчою за загальноукраїнську і становить 36 грн.

Еспресо є базою більшості кавових напоїв, тож зростання його вартості автоматично тягне за собою подорожчання капучино, латте та супутніх покупок у кав’ярнях.

В Опендатаботі пояснюють, що «Індекс еспресо» допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Україна ціни

