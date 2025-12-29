  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд в Полтавской области вынес приговор мужчине, который публиковал в Telegram места пребывания групп ТЦК

13:06, 29 декабря 2025
Суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения.
Зеньковский районный суд Полтавской области вынес приговор по уголовному производству в отношении жителя Полтавского района, признанного виновным в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Судом установлено, что мужчина в течение декабря 2024 года — июля 2025 года систематически распространял в открытом Telegram-сообществе информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, расположении совместных групп ТЦК и СП и полиции, а также блокпостов на территории Полтавского района.

Суд пришел к выводу, что такие действия создавали угрозу выполнению мобилизационных задач, подрывали обороноспособность государства и способствовали уклонению граждан от выполнения конституционного долга в условиях военного положения.

По результатам рассмотрения дела мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем суд принял решение об освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком и возложением соответствующих обязанностей, предусмотренных законом.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения.

В суде подчеркнули: распространение информации о работе ТЦК, мобилизационных мероприятиях или передвижении военных в условиях военного положения является уголовным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

суд судебная практика ТЦК мобилизация

