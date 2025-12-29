Суд на Полтавщині виніс вирок чоловіку, який у Telegram публікував місця перебування груп ТЦК

Суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Зіньківський районний суд Полтавської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканця Полтавського району, якого визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Судом встановлено, що чоловік упродовж грудня 2024 – липня 2025 року систематично поширював у відкритій Telegram-спільноті інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування спільних груп ТЦК та СП і поліції, а також блокпостів на території Полтавського району.

Суд дійшов висновку, що такі дії створювали загрозу виконанню мобілізаційних завдань, підривали обороноздатність держави та сприяли ухиленню громадян від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану.

За результатами розгляду справи чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас суд ухвалив рішення про звільнення від відбування покарання з випробувальним строком, з покладенням відповідних обов’язків, передбачених законом.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

У суді наголосили: поширення інформації про роботу ТЦК, мобілізаційні заходи чи пересування військових в умовах воєнного стану є кримінальним злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність.

