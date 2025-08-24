Практика судів
У Чернівцях водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів — у правоохоронця перелом стопи

19:24, 24 серпня 2025
Буковинець під час перевірки документів вчинив опір та здійснив наїзд на правоохоронця.
У Чернівцях водій наїхав на поліцейського під час перевірки документів — у правоохоронця перелом стопи
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
У Чернівцях повідомили про підозру місцевому жителю, який під час перевірки документів чинив опір правоохоронцям та здійснив наїзд на поліцейського. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, поліцейські зупинили водія автомобіля Nissan за порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП). Під час перевірки документів чоловік почав чинити опір, а згодом, намагаючись уникнути відповідальності, наїхав на працівника поліції та втік.

Постраждалого правоохоронця госпіталізували з попереднім діагнозом — закритий перелом кісток стопи. Водія оперативно затримали.

Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).

Очікуються результати судово-медичної експертизи щодо характеру тілесних ушкоджень для встановлення кінцевої кваліфікації дій підозрюваного.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

