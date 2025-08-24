Получил боевую повестку, но не пришел в ТЦК — на Прикарпатье сообщено о подозрении 48-летнему мужчине

Жителю Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу.

Иллюстративное фото из открытых источников

На Прикарпатье 48-летнему мужчине сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

По данным следствия, фигурант в начале 2024 года получил боевую повестку о призыве на военную службу во время мобилизации, но в установленный день в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился и фактически отказался от прохождения военной службы.

Жителю Ивано-Франковщины сообщено о подозрении по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

