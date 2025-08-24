Отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК — на Прикарпатті повідомлено про підозру 48-річному чоловіку

Жителю Івано-Франківщини повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті 48-річному чоловіку повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, фігурант на початку 2024 року отримав бойову повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився й фактично відмовився від проходження військової служби.

Жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.