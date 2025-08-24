Практика судів
Отримав бойову повістку, але не прийшов до ТЦК — на Прикарпатті повідомлено про підозру 48-річному чоловіку

20:19, 24 серпня 2025
Жителю Івано-Франківщини повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
На Прикарпатті 48-річному чоловіку повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, фігурант на початку 2024 року отримав бойову повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився й фактично відмовився від проходження військової служби.

Жителю Івано-Франківщини повідомлено про підозру за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

прокуратура Івано-Франківськ повістка ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

