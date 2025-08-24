На Одесском маяке подняли гигантский флаг Украины

ВМС ВСУ ко Дню Независимости подняли государственный флаг.

В День Независимости Украины, 24 августа, на Одесском маяке подняли большой сине-желтый флаг, сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

В акции приняли участие представители ВМС и активисты «Вышиванкового фестиваля». В сообщении отмечается, что государственный флаг символизирует национальное единство, честь и борьбу за независимость. «Под этим флагом мы идем в бой и боремся за свою свободу», – говорится в заявлении.

