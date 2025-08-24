На Одеському маяку підняли гігантський прапор України

ВМС ЗСУ до Дня Незалежності підняли державний прапор.

У День Незалежності України, 24 серпня, на Одеському маяку підняли великий синьо-жовтий прапор, повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

В акції взяли участь представники ВМС та активісти «Вишиванкового фестивалю». У повідомленні зазначається, що державний прапор символізує національну єдність, честь і боротьбу за незалежність. «Під цим Прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу», – йдеться в заяві.

