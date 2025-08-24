Практика судів
На Одеському маяку підняли гігантський прапор України

18:48, 24 серпня 2025
ВМС ЗСУ до Дня Незалежності підняли державний прапор.
У День Незалежності України, 24 серпня, на Одеському маяку підняли великий синьо-жовтий прапор, повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

В акції взяли участь представники ВМС та активісти «Вишиванкового фестивалю». У повідомленні зазначається, що державний прапор символізує національну єдність, честь і боротьбу за незалежність. «Під цим Прапором ми йдемо в бій та виборюємо свою свободу», – йдеться в заяві.

ЗСУ Одеса День Незалежності

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
