В Карпатах выпал первый снег – видео

Урочище Заросляк возле Говерлы и гору Поп Иван заснежило.

В урочище Заросляк, расположенном у подножия Говерлы в Карпатах, выпал первый снег. Кадры заснеженной местности активно распространили в социальных сетях.

Урочище Заросляк, находящееся на высоте 1330 метров в Карпатском национальном природном парке, является популярной стартовой точкой для восхождения на самую высокую вершину Украины.

Кроме того, снег выпал и на горе Поп Иван.

