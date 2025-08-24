В Карпатах выпал первый снег – видео

В урочище Заросляк, расположенном у подножия Говерлы в Карпатах, выпал первый снег. Кадры заснеженной местности активно распространили в социальных сетях.
Урочище Заросляк, находящееся на высоте 1330 метров в Карпатском национальном природном парке, является популярной стартовой точкой для восхождения на самую высокую вершину Украины.
Кроме того, снег выпал и на горе Поп Иван.
