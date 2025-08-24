У Карпатах випав перший сніг – відео

Урочище Заросляк біля Говерли та гору Піп Іван засніжило.

В урочищі Заросляк, розташованому біля підніжжя Говерли в Карпатах, випав перший сніг. Кадри засніженої місцевості активно поширили у соціальних мережах.

Урочище Заросляк, що знаходиться на висоті 1330 метрів у Карпатському національному природному парку, є популярною стартовою точкою для сходження на найвищу вершину України.

Крім того, сніг випав і на горі Піп Іван.

