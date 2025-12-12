Антикорупційний моніторинг НАЗК у листопаді: службові підроблення, конфлікти інтересів та розтрата майна

НАЗК внесло низку приписів та направило обґрунтовані висновки на адресу уповноважених органів для ухвалення відповідних рішень.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило результати моніторингу дотримання антикорупційного законодавства за листопад 2025 року. За підсумками перевірок НАЗК внесло низку приписів та направило обґрунтовані висновки до правоохоронних органів для ухвалення процесуальних рішень.

Як повідомили в агентстві, упродовж місяця НАЗК склало та направило до правоохоронних органів десять обґрунтованих висновків щодо:

посадовців територіального управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За інформацією НАЗК, службові особи, за попередньою змовою з узгодженим постачальником уклали договір на закупівлю вугілля за завищеною ціною, чим завдали бюджету збитків на близько 500 тис. грн. Обґрунтований висновок направлено до Одеської обласної прокуратури;

службовців державної установи Міністерства юстиції України, які, як вказує НАЗК, за аналогічною схемою уклали договори на закупівлю комп’ютерного обладнання, чим вчинили розтрату коштів на понад 5,4 млн грн. Два обґрунтованих висновки направлено на адресу Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві (СУ ГУНП).

Зазначається, що в обох випадках правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 191 Кримінального кодексу України (КК України) (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

посадових осіб філії ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України та комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради. За інформацією НАЗК, мова йде про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, розтрату майна, яке було конфісковано за рішенням суду на 309 тис. грн, та його привласнення. На підставі обґрунтованого висновку НАЗК СУ НПУ Києва розпочало досудове розслідування за ст. 191 та ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення);

керівників державних установ Чернівецької міськради, які, за інформацією Бюро, в умовах реального конфлікту інтересів ухвалювали рішення про заохочення близьких осіб. Їхні дії кваліфіковано за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). До Національної поліції України направлено шість обґрунтованих висновків.

НАЗК внесло приписи:

Львівському міському голові;

генеральному директору ДП «Сетам»;

начальнику ГУ ДПС у Чернівецькій області – за фактами порушень вимог ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції».

Яготинському міському голові;

начальнику управління освіти Чернівецької міської ради – за фактом неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів між керівником навчального закладу та начальником комунального підприємства, який виник через спільну роботу з близькою особою або ж через позаслужбові відносини з підлеглими.

В обох випадках НАЗК зобов’язало посадовців врегулювати конфлікт інтересів, провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб.

Крім того, за результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК, складеного у жовтні 2025 року, Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області оформило 20 адміністративних протоколів на в.о. генерального директора санаторію МОЗ. Посадовець ухвалював рішення стосовно своєї близької особи, не повідомивши про це. Справу передано до Білгород-Дністровського суду.

