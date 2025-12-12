25 років шлюбу, рак і довічна інвалідність: суд зобов’язав чоловіка утримувати колишню дружину

Після розірвання шлюбу жінка з інвалідністю, яка живе лише на пенсію, через суд домоглася стягнення аліментів у розмірі 1/6 доходу колишнього чоловіка.

Закарпатський апеляційний суд переглянув справу про стягнення аліментів на утримання колишньої дружини та частково змінив рішення суду першої інстанції. Йдеться про жінку з інвалідністю ІІІ групи, яка після розірвання шлюбу залишилася з мінімальним доходом — пенсією по інвалідності у розмірі 2 760 грн на місяць.

Обставини справи №308/8290/24

Подружжя перебувало у шлюбі понад 25 років. Під час шлюбу жінка захворіла на онкологічне захворювання, перенесла операції та променеву терапію, а інвалідність їй встановлено довічно. Крім пенсії, інших стабільних доходів вона не має та потребує постійного лікування. Повнолітні діти не можуть надавати їй матеріальну допомогу.

Суд першої інстанції задовольнив позов та постановив стягувати з колишнього чоловіка аліменти у розмірі 1/6 від усіх видів його доходів, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Колишній чоловік оскаржив це рішення, посилаючись, зокрема, на те, що жінка отримує пенсію, більшу за прожитковий мінімум, а також на власне досягнення пенсійного віку.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд відхилив доводи про відсутність потреби у матеріальній допомозі, зазначивши, що сам по собі розмір пенсії не може автоматично позбавляти особу права на аліменти, особливо з урахуванням стану здоров’я та витрат на лікування. Суд також врахував позицію Конституційного Суду України, який визнав неконституційним обмеження права на утримання лише критерієм прожиткового мінімуму.

Водночас апеляційний суд дійшов висновку, що встановлення мінімальної гарантованої суми аліментів у відсотках до прожиткового мінімуму було неправильним застосуванням норм сімейного законодавства. У результаті суд виключив із рішення цю умову.

Таким чином, рішення суду першої інстанції змінено: з колишнього чоловіка стягуватимуться аліменти у розмірі 1/6 від усіх видів його доходу щомісячно, без встановлення мінімальної фіксованої суми. В іншій частині рішення залишено без змін.

