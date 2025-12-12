  1. Судова практика
  2. / В Україні

25 років шлюбу, рак і довічна інвалідність: суд зобов’язав чоловіка утримувати колишню дружину

16:36, 12 грудня 2025
Після розірвання шлюбу жінка з інвалідністю, яка живе лише на пенсію, через суд домоглася стягнення аліментів у розмірі 1/6 доходу колишнього чоловіка.
25 років шлюбу, рак і довічна інвалідність: суд зобов’язав чоловіка утримувати колишню дружину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закарпатський апеляційний суд переглянув справу про стягнення аліментів на утримання колишньої дружини та частково змінив рішення суду першої інстанції. Йдеться про жінку з інвалідністю ІІІ групи, яка після розірвання шлюбу залишилася з мінімальним доходом — пенсією по інвалідності у розмірі 2 760 грн на місяць.

Обставини справи №308/8290/24

Подружжя перебувало у шлюбі понад 25 років. Під час шлюбу жінка захворіла на онкологічне захворювання, перенесла операції та променеву терапію, а інвалідність їй встановлено довічно. Крім пенсії, інших стабільних доходів вона не має та потребує постійного лікування. Повнолітні діти не можуть надавати їй матеріальну допомогу.

Суд першої інстанції задовольнив позов та постановив стягувати з колишнього чоловіка аліменти у розмірі 1/6 від усіх видів його доходів, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Колишній чоловік оскаржив це рішення, посилаючись, зокрема, на те, що жінка отримує пенсію, більшу за прожитковий мінімум, а також на власне досягнення пенсійного віку.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд відхилив доводи про відсутність потреби у матеріальній допомозі, зазначивши, що сам по собі розмір пенсії не може автоматично позбавляти особу права на аліменти, особливо з урахуванням стану здоров’я та витрат на лікування. Суд також врахував позицію Конституційного Суду України, який визнав неконституційним обмеження права на утримання лише критерієм прожиткового мінімуму.

Водночас апеляційний суд дійшов висновку, що встановлення мінімальної гарантованої суми аліментів у відсотках до прожиткового мінімуму було неправильним застосуванням норм сімейного законодавства. У результаті суд виключив із рішення цю умову.

Таким чином, рішення суду першої інстанції змінено: з колишнього чоловіка стягуватимуться аліменти у розмірі 1/6 від усіх видів його доходу щомісячно, без встановлення мінімальної фіксованої суми. В іншій частині рішення залишено без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд аліменти апеляція апеляційні суди судова практика розлучення Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]