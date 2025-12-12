25 лет брака, рак и пожизненная инвалидность: суд обязал мужчину содержать бывшую жену

После расторжения брака женщина с инвалидностью, которая живет только на пенсию, через суд добилась взыскания алиментов в размере 1/6 дохода бывшего мужа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел дело о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги и частично изменил решение суда первой инстанции. Речь идет о женщине с инвалидностью III группы, которая после расторжения брака осталась с минимальным доходом — пенсией по инвалидности в размере 2 760 грн в месяц.

Обстоятельства дела №308/8290/24

Супруги состояли в браке более 25 лет. Во время брака женщина заболела онкологическим заболеванием, перенесла операции и лучевую терапию, а инвалидность ей установлена пожизненно. Помимо пенсии, других стабильных доходов она не имеет и нуждается в постоянном лечении. Совершеннолетние дети не могут оказывать ей материальную помощь.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и постановил взыскивать с бывшего мужа алименты в размере 1/6 от всех видов его доходов, но не менее 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Бывший муж обжаловал это решение, ссылаясь, в частности, на то, что женщина получает пенсию, превышающую прожиточный минимум, а также на достижение им пенсионного возраста.

Что решила апелляция

Апелляционный суд отклонил доводы об отсутствии необходимости в материальной помощи, указав, что сам по себе размер пенсии не может автоматически лишать лицо права на алименты, особенно с учетом состояния здоровья и расходов на лечение. Суд также учел позицию Конституционного Суда Украины, который признал неконституционным ограничение права на содержание исключительно критерием прожиточного минимума.

В то же время апелляционный суд пришел к выводу, что установление минимальной гарантированной суммы алиментов в процентах от прожиточного минимума было неправильным применением норм семейного законодательства. В результате суд исключил из решения это условие.

Таким образом, решение суда первой инстанции изменено: с бывшего мужа будут взыскиваться алименты в размере 1/6 от всех видов его дохода ежемесячно, без установления минимальной фиксированной суммы. В остальной части решение оставлено без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.