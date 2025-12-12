  1. Судебная практика
  2. / В Украине

25 лет брака, рак и пожизненная инвалидность: суд обязал мужчину содержать бывшую жену

16:36, 12 декабря 2025
После расторжения брака женщина с инвалидностью, которая живет только на пенсию, через суд добилась взыскания алиментов в размере 1/6 дохода бывшего мужа.
25 лет брака, рак и пожизненная инвалидность: суд обязал мужчину содержать бывшую жену
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел дело о взыскании алиментов на содержание бывшей супруги и частично изменил решение суда первой инстанции. Речь идет о женщине с инвалидностью III группы, которая после расторжения брака осталась с минимальным доходом — пенсией по инвалидности в размере 2 760 грн в месяц.

Обстоятельства дела №308/8290/24

Супруги состояли в браке более 25 лет. Во время брака женщина заболела онкологическим заболеванием, перенесла операции и лучевую терапию, а инвалидность ей установлена пожизненно. Помимо пенсии, других стабильных доходов она не имеет и нуждается в постоянном лечении. Совершеннолетние дети не могут оказывать ей материальную помощь.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и постановил взыскивать с бывшего мужа алименты в размере 1/6 от всех видов его доходов, но не менее 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Бывший муж обжаловал это решение, ссылаясь, в частности, на то, что женщина получает пенсию, превышающую прожиточный минимум, а также на достижение им пенсионного возраста.

Что решила апелляция

Апелляционный суд отклонил доводы об отсутствии необходимости в материальной помощи, указав, что сам по себе размер пенсии не может автоматически лишать лицо права на алименты, особенно с учетом состояния здоровья и расходов на лечение. Суд также учел позицию Конституционного Суда Украины, который признал неконституционным ограничение права на содержание исключительно критерием прожиточного минимума.

В то же время апелляционный суд пришел к выводу, что установление минимальной гарантированной суммы алиментов в процентах от прожиточного минимума было неправильным применением норм семейного законодательства. В результате суд исключил из решения это условие.

Таким образом, решение суда первой инстанции изменено: с бывшего мужа будут взыскиваться алименты в размере 1/6 от всех видов его дохода ежемесячно, без установления минимальной фиксированной суммы. В остальной части решение оставлено без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд алименты апелляция апелляционные суды судебная практика развод Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Взял телевизор на хранение»: майор, который присвоил имущество военной части, вину не признал

Суд признал военного виновным в незаконном завладении имуществом военной части во время военного положения.

Кабмин утвердил план прекращения ЕГРПОУ: страна постепенно переходит на единую систему государственной регистрации

Правительство утвердило детальный план ликвидации устаревшего ЕГРПОУ, чтобы объединить все данные о юридических лицах в одном централизованном реестре.

Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении

Большая Палата Верховного Суда приняла решение: повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже приняла итоговое решение и внесла представление Президенту, является неправомерным.

Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]