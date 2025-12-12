  1. В Україні

У Куп’янську батько переховував 13-річного сина від примусової евакуації: поліція склала протокол

18:06, 12 грудня 2025
Лише після знищення будинку росіянами батько-одинак погодився на евакуацію сина.
У Куп’янську батько переховував 13-річного сина від примусової евакуації: поліція склала протокол
У Куп’янську батько переховував сина від примусової евакуації, запровадженої рішенням Харківської ОВА для захисту дітей у зоні активних бойових дій. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель під час проведення обов’язкової евакуації відмовився виїжджати та переховував свого 13-річного сина, перешкоджаючи його переміщенню до безпечної території. За вказаним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Протягом останнього тижня, унаслідок інтенсивних бойових дій, будинок родини згорів. Після цього чоловік змінив рішення та погодився на евакуацію, щоб гарантувати дитині безпечні умови. У чоловіка — статус батька-одинака.

Поліція наголошує: обов’язкова евакуація дітей проводиться виключно з метою збереження їхнього життя та здоров’я. Правоохоронці закликають мешканців не перешкоджати роботі служб та відповідально ставитися до безпеки своїх дітей.

