У Дії доступна нова військова облігація «Амвросіївка»

Придбати військову облігацію «Амвросіївка» у Дії можна від 1080 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація під назвою «Амвросіївка», повідомляється на сторінці сервісу. Кошти від її придбання спрямовуються на підтримку обороноздатності України.

Придбати облігацію може кожен користувач: для цього не потрібні складні процедури чи великий стартовий капітал — лише застосунок «Дія» та кілька секунд часу.

Основні умови облігації «Амвросіївка»:

Вартість: від 1 080 грн

Доходність: від 16,9%

Дата виплати: 16 грудня 2026 року

Щоб придбати облігацію, потрібно:

Відкрити застосунок «Дія». На головному екрані обрати розділ «Військові облігації». Вибрати облігацію, партнера та кількість. Підписати та оплатити.

Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на підтримку армії, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком на Дія.Картку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.