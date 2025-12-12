  1. В Україні

У Дії доступна нова військова облігація «Амвросіївка»

16:54, 12 грудня 2025
Придбати військову облігацію «Амвросіївка» у Дії можна від 1080 гривень.
У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація під назвою «Амвросіївка», повідомляється на сторінці сервісу. Кошти від її придбання спрямовуються на підтримку обороноздатності України.

Придбати облігацію може кожен користувач: для цього не потрібні складні процедури чи великий стартовий капітал — лише застосунок «Дія» та кілька секунд часу.

Основні умови облігації «Амвросіївка»:

  • Вартість: від 1 080 грн
  • Доходність: від 16,9%
  • Дата виплати: 16 грудня 2026 року

Щоб придбати облігацію, потрібно:

  1. Відкрити застосунок «Дія».
  2. На головному екрані обрати розділ «Військові облігації».
  3. Вибрати облігацію, партнера та кількість.
  4. Підписати та оплатити.

Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на підтримку армії, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком на Дія.Картку.

