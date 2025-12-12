У Дії доступна нова військова облігація «Амвросіївка»
У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація під назвою «Амвросіївка», повідомляється на сторінці сервісу. Кошти від її придбання спрямовуються на підтримку обороноздатності України.
Придбати облігацію може кожен користувач: для цього не потрібні складні процедури чи великий стартовий капітал — лише застосунок «Дія» та кілька секунд часу.
Основні умови облігації «Амвросіївка»:
- Вартість: від 1 080 грн
- Доходність: від 16,9%
- Дата виплати: 16 грудня 2026 року
Щоб придбати облігацію, потрібно:
- Відкрити застосунок «Дія».
- На головному екрані обрати розділ «Військові облігації».
- Вибрати облігацію, партнера та кількість.
- Підписати та оплатити.
Облігація з’явиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Вкладені кошти працюють на підтримку армії, а у визначений день повертаються інвестору разом із прибутком на Дія.Картку.
