В Дии доступна новая военная облигация «Амвросиевка»

Приобрести военную облигацию «Амвросиевка» в Дии можно от 1080 гривен.

В приложении «Дия» появилась новая военная облигация под названием «Амвросиевка», сообщается на странице сервиса. Средства от ее приобретения направляются на поддержку обороноспособности Украины.

Приобрести облигацию может каждый пользователь: для этого не нужны сложные процедуры или большой стартовый капитал — только приложение «Дія» и несколько секунд времени.

Основные условия облигации «Амвросиевка»:

Стоимость: от 1 080 грн

Доходность: от 16,9%

Дата выплаты: 16 декабря 2026 года

Чтобы приобрести облигацию, нужно:

Открыть приложение «Дія». На главном экране выбрать раздел «Военные облигации». Выбрать облигацию, партнера и количество. Подписать и оплатить.

Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Вложенные средства работают на поддержку армии, а в определенный день возвращаются инвестору вместе с прибылью на Дія.Картку.

