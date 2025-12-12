В Дии доступна новая военная облигация «Амвросиевка»
В приложении «Дия» появилась новая военная облигация под названием «Амвросиевка», сообщается на странице сервиса. Средства от ее приобретения направляются на поддержку обороноспособности Украины.
Приобрести облигацию может каждый пользователь: для этого не нужны сложные процедуры или большой стартовый капитал — только приложение «Дія» и несколько секунд времени.
Основные условия облигации «Амвросиевка»:
- Стоимость: от 1 080 грн
- Доходность: от 16,9%
- Дата выплаты: 16 декабря 2026 года
Чтобы приобрести облигацию, нужно:
- Открыть приложение «Дія».
- На главном экране выбрать раздел «Военные облигации».
- Выбрать облигацию, партнера и количество.
- Подписать и оплатить.
Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Вложенные средства работают на поддержку армии, а в определенный день возвращаются инвестору вместе с прибылью на Дія.Картку.
