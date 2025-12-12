  1. В Украине

В Дии доступна новая военная облигация «Амвросиевка»

16:54, 12 декабря 2025
Приобрести военную облигацию «Амвросиевка» в Дии можно от 1080 гривен.
В Дии доступна новая военная облигация «Амвросиевка»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дия» появилась новая военная облигация под названием «Амвросиевка», сообщается на странице сервиса. Средства от ее приобретения направляются на поддержку обороноспособности Украины.

Приобрести облигацию может каждый пользователь: для этого не нужны сложные процедуры или большой стартовый капитал — только приложение «Дія» и несколько секунд времени.

Основные условия облигации «Амвросиевка»:

  • Стоимость: от 1 080 грн
  • Доходность: от 16,9%
  • Дата выплаты: 16 декабря 2026 года

Чтобы приобрести облигацию, нужно:

  1. Открыть приложение «Дія».
  2. На главном экране выбрать раздел «Военные облигации».
  3. Выбрать облигацию, партнера и количество.
  4. Подписать и оплатить.

Облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Вложенные средства работают на поддержку армии, а в определенный день возвращаются инвестору вместе с прибылью на Дія.Картку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

деньги военные Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Взял телевизор на хранение»: майор, который присвоил имущество военной части, вину не признал

Суд признал военного виновным в незаконном завладении имуществом военной части во время военного положения.

Кабмин утвердил план прекращения ЕГРПОУ: страна постепенно переходит на единую систему государственной регистрации

Правительство утвердило детальный план ликвидации устаревшего ЕГРПОУ, чтобы объединить все данные о юридических лицах в одном централизованном реестре.

Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении

Большая Палата Верховного Суда приняла решение: повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже приняла итоговое решение и внесла представление Президенту, является неправомерным.

Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]