Конкурс до Львівського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів провела засідання, під час якого відбулися співбесіди та було визначено результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів Львівського апеляційного суду.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Тарасевич Петро Петрович набрав 411,96 бала. Комісія визнала кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Щодо Корецької Вікторії Віталіївни оголошено перерву в розгляді питання.

Загалом проведено співбесіди з 12 кандидатами: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 – не підтвердив, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

