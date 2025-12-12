Конкурс в Львовский апелляционный суд: один кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей провела заседание, в ходе которого состоялись собеседования и были определены результаты квалификационного оценивания двух кандидатов на должности судей Львовского апелляционного суда.

По результатам квалификационного оценивания Тарасевич Петр Петрович набрал 411,96 балла. Комиссия признала кандидата таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

В отношении Корецкой Виктории Витальевны объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 12 кандидатами: 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 — не подтвердил, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

