Зеленський назвав три ключові напрями роботи переговорної команди України

Україна посилює переговорний фронт — від оборони до інвестицій.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо активних напрямів роботи української переговорної команди. Йдеться про діяльність оборонної групи, економічного блоку та постійну взаємодію радників із питань національної безпеки.

За словами глави держави, у Німеччині готується робота оборонної групи, яка зосереджена на деталях майбутніх гарантій безпеки для України. З українського боку її очолює генерал-лейтенант Гнатов, а до роботи долучені представники армії, розвідки та сил безпеки.

«На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: Премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти», – зазначив Президент.

Третій напрям передбачає постійні контакти між радниками з національної безпеки України, США, європейських держав та інших учасників так званої коаліції охочих. Координацію цієї роботи з українського боку здійснює Умєров.

«На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими», – додав Президент.

