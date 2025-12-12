  1. У світі

Чому президент Польщі під час візиту до Латвії поїхав з аеропорту брудним лімузином — реакція МЗС

16:00, 12 грудня 2025
Урядові дипломати заявили, що не відповідали за транспорт, який використовував Кароль Навроцький.
Чому президент Польщі під час візиту до Латвії поїхав з аеропорту брудним лімузином — реакція МЗС
Фото: Х / John Bingham
У Міністерстві закордонних справ Польщі спростували закиди про свою провину в ситуації, коли президенту Польщі Каролю Навроцькому під час поїздки до Латвії довелося їхати з аеропорту брудним лімузином. Про це повідомляє Polsat News.

«Фото з вчорашнього вечора. У Латвії досі йде дощ, а в аеропорту Риги немає автомийки... Сподіваюся, президент задоволений тим, як пройшов його візит, бо посольство Польщі в Литві має на це вплив», – пояснив речник МЗС.

Депутат від партії «Право і справедливість» Шимон Шинковський вель Сенк розкритикував роботу польського посольства в Ризі та міністра закордонних справ Радослава Сікорського, назвавши ситуацію «ганьбою».

«Посольство Польщі в Ризі не повідомляє про візит Президента Республіки Польща в соціальних мережах і надсилає за ним брудну машину... Це нові стандарти дипломатії та ці «глави місій», призначені Радославом Сікорським», — написав він у соцмережі Х.

Польща президент Латвія

