Почему президент Польши во время визита в Латвию уехал из аэропорта грязным лимузином — реакция МИД

Правительственные дипломаты заявили, что не отвечали за транспорт, который использовал Кароль Навроцкий.

Фото: Х / John Bingham

В Министерстве иностранных дел Польши опровергли обвинения в своей вине в ситуации, когда президенту Польши Каролю Навроцкому во время поездки в Латвию пришлось ехать из аэропорта грязным лимузином. Об этом сообщает Polsat News.

«Фото с вчерашнего вечера. В Латвии до сих пор идет дождь, а в аэропорту Риги нет автомойки... Надеюсь, президент доволен тем, как прошел его визит, потому что посольство Польши в Литве имеет на это влияние», – пояснил представитель МИД.

Депутат от партии «Право и справедливость» Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал работу польского посольства в Риге и министра иностранных дел Радослава Сикорского, назвав ситуацию «позором».

«Посольство Польши в Риге не сообщает о визите президента Республики Польша в социальных сетях и присылает за ним грязную машину... Это новые стандарты дипломатии и эти «главы миссий», назначенные Радославом Сикорским», — написал он в соцсети Х.

