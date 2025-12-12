Дена Дрісколл більше не бере участі у мирних переговорах по Україні через перевищення повноважень.

Міністра армії США Дена Дрісколла відсторонили від участі в мирних переговорах щодо війни РФ проти України. За інформацією The Telegraph, таке рішення було прийнято через підозри, що Дрісколл перевищив свої повноваження.

«Він, як вважається, перестарався, і йому дали по руках», — прокоментували ситуацію джерела видання.

Дрісколл був відомий своєю близькістю до віцепрезидента США Джей Ді Венса, і його авторитет швидко зростав в адміністрації президента Дональда Трампа. Однак, за даними журналістів, його відсторонення пов'язане з внутрішньою боротьбою за вплив у процесі мирних переговорів, яку ведуть українські та європейські посадовці.

Це відсторонення може свідчити про більш складну політичну ситуацію та боротьбу за контроль над важливими дипломатичними процесами на міжнародній арені.

