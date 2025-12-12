Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

Дэн Дрисколл больше не участвует в мирных переговорах по Украине из-за превышения полномочий.

Фото: UA.NEWS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр армии США Дэн Дрисколл отстранен от участия в мирных переговорах по войне РФ против Украины. По информации The Telegraph, такое решение было принято из-за подозрений, что Дрисколл превысил свои полномочия.

«Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам», — прокомментировали ситуацию источники издания.

Дрисколл был известен своей близостью к вице-президенту США Джей Ди Венсу, и его авторитет быстро рос в администрации президента Дональда Трампа. Однако, по данным журналистов, его отстранение связано с внутренней борьбой за влияние в процессе мирных переговоров, которую ведут украинские и европейские чиновники.

Это отстранение может свидетельствовать о более сложной политической ситуации и борьбе за контроль над важными дипломатическими процессами на международной арене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.