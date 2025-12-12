  1. В мире
  2. / В Украине

Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по Украине

17:48, 12 декабря 2025
Дэн Дрисколл больше не участвует в мирных переговорах по Украине из-за превышения полномочий.
Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по Украине
Фото: UA.NEWS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр армии США Дэн Дрисколл отстранен от участия в мирных переговорах по войне РФ против Украины. По информации The Telegraph, такое решение было принято из-за подозрений, что Дрисколл превысил свои полномочия.

«Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам», — прокомментировали ситуацию источники издания.

Дрисколл был известен своей близостью к вице-президенту США Джей Ди Венсу, и его авторитет быстро рос в администрации президента Дональда Трампа. Однако, по данным журналистов, его отстранение связано с внутренней борьбой за влияние в процессе мирных переговоров, которую ведут украинские и европейские чиновники.

Это отстранение может свидетельствовать о более сложной политической ситуации и борьбе за контроль над важными дипломатическими процессами на международной арене.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США армия Украина переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Взял телевизор на хранение»: майор, который присвоил имущество военной части, вину не признал

Суд признал военного виновным в незаконном завладении имуществом военной части во время военного положения.

Кабмин утвердил план прекращения ЕГРПОУ: страна постепенно переходит на единую систему государственной регистрации

Правительство утвердило детальный план ликвидации устаревшего ЕГРПОУ, чтобы объединить все данные о юридических лицах в одном централизованном реестре.

Большая Палата ВС поставила точку в деле судьи Отрош о повторном оценивании и увольнении

Большая Палата Верховного Суда приняла решение: повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже приняла итоговое решение и внесла представление Президенту, является неправомерным.

Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]