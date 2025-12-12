У Києві затримали трьох підозрюваних у теракті на Дарниці, який забрав життя нацгвардійця

Вибух у Дарницькому районі Києва забрав життя нацгвардійця та травмував двох поліцейських.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали трьох молодих чоловіків, підозрюваних у вчиненні терористичного акту в Дарницькому районі, повідомили в Київській міській прокуратурі. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 258 КК України — терористичний акт, вчинений групою осіб, що призвів до загибелі людини.

За даними слідства, один із затриманих через Telegram отримав замовлення на виготовлення та встановлення вибухового пристрою за 1 тис. доларів США. Замовник надав інструкції та кошти для придбання всіх необхідних компонентів.

Погодившись на виконання завдання, молодик залучив двох знайомих. На орендованій квартирі вони виготовили вибухові пристрої та встановили їх у Дарницькому районі, де патрулюють бійці Національної гвардії України. Вибухи були здійснені дистанційно.

Внаслідок першого вибуху загинув один нацгвардієць, а його колега та охоронець отримали травми. Другий вибух травмував двох поліцейських, які прибули на місце події.

Затриманим молодикам — 23, 25 та 27 років. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.