В Киеве задержали трех подозреваемых в теракте на Дарнице, который унес жизнь нацгвардейца

Взрыв в Дарницком районе Киева унес жизнь нацгвардейца и травмировал двух полицейских.

В Киеве задержали трех молодых мужчин, подозреваемых в совершении террористического акта в Дарницком районе, сообщили в Киевской городской прокуратуре. Им готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины — террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший гибель человека.

По данным следствия, один из задержанных через Telegram получил заказ на изготовление и установку взрывного устройства за 1 тыс. долларов США. Заказчик предоставил инструкции и средства для приобретения всех необходимых компонентов.

Согласившись на выполнение задания, молодой человек привлек двух знакомых. В арендованной квартире они изготовили взрывные устройства и установили их в Дарницком районе, где патрулируют бойцы Национальной гвардии Украины. Взрывы были осуществлены дистанционно.

В результате первого взрыва погиб один нацгвардеец, а его коллега и охранник получили травмы. Второй взрыв травмировал двух полицейских, прибывших на место происшествия.

Задержанным молодым людям — 23, 25 и 27 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.

