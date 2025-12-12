Чому в регіонах різна ситуація з відключеннями електроенергії – пояснення Міненерго

Міненерго пояснило, чому в регіонах України різні графіки відключень електроенергії.

У Міністерстві енергетики роз’яснили, чому в різних регіонах України діють неоднакові графіки відключень електроенергії.

Як зазначають у відомстві, найбільших втрат зазнала генерація в прифронтових і прикордонних з РФ регіонах. Окрім цього, ворог цілеспрямовано знищує об’єкти системи передачі — високовольтні лінії, які з’єднують регіони між собою.

У Міненерго наголошують, що енергосистема не є єдиним «резервуаром», з якого можна рівномірно розподілити електроенергію по всій країні.

«Основні потужності виробництва електроенергії зараз зосереджені переважно на заході України – там розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними», - вказують у відомстві.

Для передачі електроенергії із західних регіонів до Києва, Харкова чи інших великих споживачів необхідні високовольтні лінії та автотрансформатори, які ворог атакує.

«Таким чином, через пошкодження “магістралей” – електроенергія залишається «замкненою» в регіонах, де вона виробляється або куди імпортується. Тому на заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів», - зазначають у Міненерго.

Ситуацію додатково ускладнюють локальні обстріли в прифронтових зонах та аварії через перенавантаження мереж.

