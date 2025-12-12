Почему в регионах разная ситуация с отключениями электроэнергии — объяснение Минэнерго

Минэнерго объяснило, почему в регионах Украины действуют разные графики отключений электроэнергии.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве энергетики разъяснили, почему в разных регионах Украины применяются неодинаковые графики отключений электроэнергии.

Как отмечают в ведомстве, наибольшие потери понесла генерация в прифронтовых и приграничных с РФ регионах. Кроме того, враг целенаправленно уничтожает объекты системы передачи — высоковольтные линии, которые соединяют регионы между собой.

В Минэнерго подчеркивают, что энергосистема не является единым «резервуаром», из которого можно равномерно распределить электроэнергию по всей стране.

«Основные мощности производства электроэнергии сейчас сосредоточены преимущественно на западе Украины — там расположены атомные электростанции и осуществляется импорт из Европы. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет. Восток, юг и центр, где генерация существенно разрушена обстрелами, являются энергодефицитными», — указывают в ведомстве.

Для передачи электроэнергии из западных регионов в Киев, Харьков или к другим крупным потребителям необходимы высоковольтные линии и автотрансформаторы, по которым враг наносит удары.

«Таким образом, из-за повреждения “магистралей” электроэнергия остается “замкнутой” в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее. Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто недостаточно для транспортировки таких больших объемов», — отмечают в Минэнерго.

Ситуацию дополнительно осложняют локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки сетей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.