Утеряна трудовая книжка — как подтвердить стаж для выхода на пенсию

20:01, 24 августа 2025
Потерю трудовой книги можно компенсировать: Пенсионный фонд принимает справки, архивные данные, трудовые договоры или свидетельские показания для подтверждения стажа.
В Украине право на пенсию по возрасту имеют граждане, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж. Об этом говорится в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058 от 9 июля 2003 года, передает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал государственному пенсионному страхованию и за него ежемесячно уплачивались взносы.

С 1 января 2004 года все данные о взносах хранятся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.

Поэтому если человек начал работать после этой даты и потерял трудовую книжку, проблем не возникнет — вся информация уже есть в реестре.

Если трудовая книжка уничтожена или утеряна до 2004 года

До этой даты основным документом для подтверждения стажа была именно трудовая книжка. В случае ее отсутствия или отсутствия необходимых записей Пенсионный фонд принимает:

  • справки предприятия (или правопреемника), архивных учреждений со ссылкой на первичные документы;
  • выписки из приказов;
  • лицевые счета или ведомости о заработной плате;
  • данные из реестра застрахованных лиц;
  • трудовые договоры и соглашения;
  • другие документы, содержащие сведения о работе.

Если документов нет

В случае, когда подтверждающих бумаг не сохранилось, стаж могут подтвердить не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем на одном предприятии в соответствующий период и имеют документы о собственной трудовой деятельности.

