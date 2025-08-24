Утеряна трудовая книжка — как подтвердить стаж для выхода на пенсию

В Украине право на пенсию по возрасту имеют граждане, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж. Об этом говорится в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058 от 9 июля 2003 года, передает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Что такое страховой стаж
Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал государственному пенсионному страхованию и за него ежемесячно уплачивались взносы.
С 1 января 2004 года все данные о взносах хранятся в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда.
Поэтому если человек начал работать после этой даты и потерял трудовую книжку, проблем не возникнет — вся информация уже есть в реестре.
Если трудовая книжка уничтожена или утеряна до 2004 года
До этой даты основным документом для подтверждения стажа была именно трудовая книжка. В случае ее отсутствия или отсутствия необходимых записей Пенсионный фонд принимает:
Если документов нет
В случае, когда подтверждающих бумаг не сохранилось, стаж могут подтвердить не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем на одном предприятии в соответствующий период и имеют документы о собственной трудовой деятельности.
