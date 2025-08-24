Втрачено трудову книжку — як підтвердити стаж для виходу на пенсію

В Україні право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Про це йдеться у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 9 липня 2003 року, передає Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Що таке страховий стаж
Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала державному пенсійному страхуванню і за неї щомісяця сплачувалися внески.
З 1 січня 2004 року всі дані про внески зберігаються у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.
Тому якщо людина почала працювати після цієї дати і втратила трудову книжку, проблем не виникне — вся інформація вже є в реєстрі.
Якщо трудову книжку знищено чи втрачено до 2004 року
До цієї дати основним документом для підтвердження стажу була саме трудова книжка. У разі її відсутності чи відсутності необхідних записів Пенсійний фонд приймає:
Якщо документів немає
У випадку, коли підтверджуючих паперів не збереглося, стаж можуть підтвердити не менше двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві у відповідний період і мають документи про власну трудову діяльність.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.