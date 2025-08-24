Практика судів
  1. В Україні

Втрачено трудову книжку — як підтвердити стаж для виходу на пенсію

20:01, 24 серпня 2025
Втрату трудової книжки можна компенсувати: Пенсійний фонд приймає довідки, архівні дані, трудові договори чи показання свідків для підтвердження стажу.
Втрачено трудову книжку — як підтвердити стаж для виходу на пенсію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Про це йдеться у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 9 липня 2003 року, передає Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала державному пенсійному страхуванню і за неї щомісяця сплачувалися внески.

З 1 січня 2004 року всі дані про внески зберігаються у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Тому якщо людина почала працювати після цієї дати і втратила трудову книжку, проблем не виникне — вся інформація вже є в реєстрі.

Якщо трудову книжку знищено чи втрачено до 2004 року

До цієї дати основним документом для підтвердження стажу була саме трудова книжка. У разі її відсутності чи відсутності необхідних записів Пенсійний фонд приймає:

  • довідки підприємства (або правонаступника), архівних установ із посиланням на первинні документи;
  • виписки з наказів;
  • особові рахунки чи відомості про зарплату;
  • дані з реєстру застрахованих осіб;
  • трудові договори та угоди;
  • інші документи, що містять інформацію про роботу.

Якщо документів немає

У випадку, коли підтверджуючих паперів не збереглося, стаж можуть підтвердити не менше двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві у відповідний період і мають документи про власну трудову діяльність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду