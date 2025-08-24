Втрачено трудову книжку — як підтвердити стаж для виходу на пенсію

Втрату трудової книжки можна компенсувати: Пенсійний фонд приймає довідки, архівні дані, трудові договори чи показання свідків для підтвердження стажу.

В Україні право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Про це йдеться у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 9 липня 2003 року, передає Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала державному пенсійному страхуванню і за неї щомісяця сплачувалися внески.

З 1 січня 2004 року всі дані про внески зберігаються у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Тому якщо людина почала працювати після цієї дати і втратила трудову книжку, проблем не виникне — вся інформація вже є в реєстрі.

Якщо трудову книжку знищено чи втрачено до 2004 року

До цієї дати основним документом для підтвердження стажу була саме трудова книжка. У разі її відсутності чи відсутності необхідних записів Пенсійний фонд приймає:

довідки підприємства (або правонаступника), архівних установ із посиланням на первинні документи;

виписки з наказів;

особові рахунки чи відомості про зарплату;

дані з реєстру застрахованих осіб;

трудові договори та угоди;

інші документи, що містять інформацію про роботу.

Якщо документів немає

У випадку, коли підтверджуючих паперів не збереглося, стаж можуть підтвердити не менше двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві у відповідний період і мають документи про власну трудову діяльність.

