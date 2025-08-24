Литва всегда на стороне Украины и ее суверенитета – Гитанас Науседа поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Литвы Науседа поздравил Украину с 34-й годовщиной Независимости и заверил в поддержке.

Президент Литвы Гитанас Науседа записал видео поздравление Украины и ее граждан с 34-й годовщиной Независимости государства.

«Уважаемый президент Зеленский, дорогие народы Украины, поздравляю вас с Днем Независимости. Уже четыре года вы боретесь за возможность жить на своей свободной родине. Ежедневно вы показываете миру беспрецедентный пример мужества и решимости, останавливая жестокую московскую орду. Как бы трудно вам ни было, знайте, Литва всегда будет рядом. Всегда поможем вам всеми возможными средствами: военными, политическими, финансовыми. Мы всегда будем поддерживать вашу независимость и территориальную целостность. Не опускайте руки. Слава Украине!» — сказал президент Литвы.

