Литва завжди на боці України та її суверенітету – Гітанас Науседа привітав українців з Днем Незалежності

14:35, 24 серпня 2025
Президент Литви Науседа привітав Україну з 34-ю річницею Незалежності та запевнив у підтримці.
Президент Литви Гітанас Науседа записав відео привітання  України та її громадян з 34-ю річницею Незалежності держави.

«Шановний президент Зеленський, дорогі народи України, вітаю вас з Днем Незалежності. Вже чотири роки ви боретеся за можливість  жити на своїй вільній батьківщини. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупинаючи жорстоку московську орду. Якби важко вам не було, знайте, Литва завжди буде поруч. Завжди вам допоможемо всіма можливими засобами військовими, політичними, фінансовими. Ми завжди будемо підтримувати вашу незалежність та територіальну цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні!» – сказав президент Литви.

