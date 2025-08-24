Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Погружение за $10 миллионов: неизвестный миллиардер готовится к путешествию к обломкам «Титаника»

18:30, 24 августа 2025
Миллиардер готовится потратить $10 миллионов на рискованное погружение в обломки «Титаника» — впервые после трагической катастрофы субмарины «Титан» в 2022 году.
Погружение за $10 миллионов: неизвестный миллиардер готовится к путешествию к обломкам «Титаника»
Фотографии Титаника, сделанные в 2010 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Через два года после трагической гибели пятерых людей в катастрофе субмарины «Титан», обломки легендарного лайнера «Титаник», которые покоятся на глубине 3,8 км в Северной Атлантике, снова могут посетить. Об этом сообщает New York Post.

Экспедиция за $10 миллионов

По информации издания, новое погружение планирует один из миллиардеров, имя которого пока держат в секрете. Стоимость путешествия оценивается в 10 миллионов долларов. Источники утверждают: бизнесмен стремится стать первым, кто посетит «Титаник» после трагедии 2022 года.

Почему это так привлекает

«Помимо исторической ценности, «Титаник» интересен тем, что лежит на огромной глубине. Это своего рода вызов, подобный покорению Эвереста», — пояснил Патрик Лахей, CEO компании Triton Submarines, которая разрабатывает новую субмарину стоимостью 20 миллионов долларов. Ее планируют завершить в следующем году.

Уроки после трагедии «Титан»

Как известно, в июне 2022-го субмарина «Титан» частной компании Oceangate разрушилась во время погружения. Погибли все пятеро пассажиров, среди них — CEO компании Стоктон Раш. Расследование береговой охраны США показало: корпус аппарата был сделан преимущественно из композитных материалов, а не из титана, и имел необратимые повреждения еще после предыдущих погружений.

Опасность у обломков

Даже опытные пилоты признают: погружение к «Титанику» — одно из самых рискованных.

«Это был самый опасный мой дайв, а я опускался на дно океана 15 раз. Много проводов, обломков и ловушек», — вспоминает бывший офицер ВМС США Виктор Весково.

Отдельная деталь, которая особенно поражает исследователей, — это обувь, оставшаяся на палубе. «Ты видишь пары туфель и начинаешь задумываться: кому они принадлежали», — делится археолог Джим Синклер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду