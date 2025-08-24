Погружение за $10 миллионов: неизвестный миллиардер готовится к путешествию к обломкам «Титаника»

Миллиардер готовится потратить $10 миллионов на рискованное погружение в обломки «Титаника» — впервые после трагической катастрофы субмарины «Титан» в 2022 году.

Фотографии Титаника, сделанные в 2010 году

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Через два года после трагической гибели пятерых людей в катастрофе субмарины «Титан», обломки легендарного лайнера «Титаник», которые покоятся на глубине 3,8 км в Северной Атлантике, снова могут посетить. Об этом сообщает New York Post.

Экспедиция за $10 миллионов

По информации издания, новое погружение планирует один из миллиардеров, имя которого пока держат в секрете. Стоимость путешествия оценивается в 10 миллионов долларов. Источники утверждают: бизнесмен стремится стать первым, кто посетит «Титаник» после трагедии 2022 года.

Почему это так привлекает

«Помимо исторической ценности, «Титаник» интересен тем, что лежит на огромной глубине. Это своего рода вызов, подобный покорению Эвереста», — пояснил Патрик Лахей, CEO компании Triton Submarines, которая разрабатывает новую субмарину стоимостью 20 миллионов долларов. Ее планируют завершить в следующем году.

Уроки после трагедии «Титан»

Как известно, в июне 2022-го субмарина «Титан» частной компании Oceangate разрушилась во время погружения. Погибли все пятеро пассажиров, среди них — CEO компании Стоктон Раш. Расследование береговой охраны США показало: корпус аппарата был сделан преимущественно из композитных материалов, а не из титана, и имел необратимые повреждения еще после предыдущих погружений.

Опасность у обломков

Даже опытные пилоты признают: погружение к «Титанику» — одно из самых рискованных.

«Это был самый опасный мой дайв, а я опускался на дно океана 15 раз. Много проводов, обломков и ловушек», — вспоминает бывший офицер ВМС США Виктор Весково.

Отдельная деталь, которая особенно поражает исследователей, — это обувь, оставшаяся на палубе. «Ты видишь пары туфель и начинаешь задумываться: кому они принадлежали», — делится археолог Джим Синклер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.