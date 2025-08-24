Занурення за $10 мільйонів: невідомий мільярдер готується до подорожі до уламків «Титаніка»

Мільярдер готується витратити $10 мільйонів на ризиковане занурення до уламків «Титаніка» — вперше після трагічної катастрофи субмарини «Титан» у 2022 році.

Фотографії Титаніка, зроблені в 2010 році

Через два роки після трагічної загибелі п’ятьох людей у катастрофі субмарини «Титан», уламки легендарного лайнера «Титанік», що спочивають на глибині 3,8 км у Північній Атлантиці, знову можуть відвідати. Про це повідомляє New York Post.

Експедиція за $10 мільйонів

За інформацією видання, нове занурення планує один із мільярдерів, ім’я якого поки тримають у таємниці. Вартість подорожі оцінюється у 10 мільйонів доларів. Джерела стверджують: бізнесмен прагне стати першим, хто відвідає «Титанік» після трагедії 2022 року.

Чому це так приваблює

«Окрім історичної цінності, «Титанік» цікавий тим, що лежить на величезній глибині. Це своєрідний виклик, подібний до підкорення Евересту», — пояснив Патрік Лахей, CEO компанії Triton Submarines, яка розробляє нову субмарину вартістю 20 мільйонів доларів. Її планують завершити наступного року.

Уроки після трагедії «Титан»

Як відомо, у червні 2022-го субмарина «Титан» від приватної компанії Oceangate зруйнувалася під час занурення. Загинули всі п’ятеро пасажирів, серед них — CEO компанії Стоктон Раш. Розслідування берегової охорони США показало: корпус апарата був зроблений переважно з композитних матеріалів, а не з титану, та мав незворотні пошкодження ще після попередніх занурень.

Небезпека біля уламків

Навіть досвідчені пілоти визнають: занурення до «Титаніка» — одне з найризикованіших.

«Це був найнебезпечніший мій дайв, а я занурювався на дно океану 15 разів. Багато дротів, уламків і пасток», — згадує колишній офіцер ВМС США Віктор Весково.

Окрема деталь, яка особливо вражає дослідників, — це взуття, яке залишилося на палубі. «Ти бачиш пари туфель і починаєш замислюватися: кому вони належали», — ділиться археолог Джим Сінклер.

