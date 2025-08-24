Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Занурення за $10 мільйонів: невідомий мільярдер готується до подорожі до уламків «Титаніка»

18:30, 24 серпня 2025
Мільярдер готується витратити $10 мільйонів на ризиковане занурення до уламків «Титаніка» — вперше після трагічної катастрофи субмарини «Титан» у 2022 році.
Занурення за $10 мільйонів: невідомий мільярдер готується до подорожі до уламків «Титаніка»
Фотографії Титаніка, зроблені в 2010 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через два роки після трагічної загибелі п’ятьох людей у катастрофі субмарини «Титан», уламки легендарного лайнера «Титанік», що спочивають на глибині 3,8 км у Північній Атлантиці, знову можуть відвідати. Про це повідомляє New York Post.

Експедиція за $10 мільйонів

За інформацією видання, нове занурення планує один із мільярдерів, ім’я якого поки тримають у таємниці. Вартість подорожі оцінюється у 10 мільйонів доларів. Джерела стверджують: бізнесмен прагне стати першим, хто відвідає «Титанік» після трагедії 2022 року.

Чому це так приваблює

«Окрім історичної цінності, «Титанік» цікавий тим, що лежить на величезній глибині. Це своєрідний виклик, подібний до підкорення Евересту», — пояснив Патрік Лахей, CEO компанії Triton Submarines, яка розробляє нову субмарину вартістю 20 мільйонів доларів. Її планують завершити наступного року.

Уроки після трагедії «Титан»

Як відомо, у червні 2022-го субмарина «Титан» від приватної компанії Oceangate зруйнувалася під час занурення. Загинули всі п’ятеро пасажирів, серед них — CEO компанії Стоктон Раш. Розслідування берегової охорони США показало: корпус апарата був зроблений переважно з композитних матеріалів, а не з титану, та мав незворотні пошкодження ще після попередніх занурень.

Небезпека біля уламків

Навіть досвідчені пілоти визнають: занурення до «Титаніка» — одне з найризикованіших.

«Це був найнебезпечніший мій дайв, а я занурювався на дно океану 15 разів. Багато дротів, уламків і пасток», — згадує колишній офіцер ВМС США Віктор Весково.

Окрема деталь, яка особливо вражає дослідників, — це взуття, яке залишилося на палубі. «Ти бачиш пари туфель і починаєш замислюватися: кому вони належали», — ділиться археолог Джим Сінклер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Законопроекти щодо вступу України до ЄС будуть розглядатися за прискореною процедурою – Руслан Стефанчук вніс законопроект

Руслан Стефанчук разом з групою депутатів пропонує розглядати законопроекти стосовно вступу України до ЄС за спрощеною процедурою.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду