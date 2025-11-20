У Києві 20 листопада змінюють маршрути тролейбуси через Братиславську

Причина тимчасових змін руху – дорожні роботи.

У Києві 20 листопада через ремонт на вул. Братиславській з 9:30 до 16:30 тролейбуси №37 та №37-А курсуватимуть зміненими маршрутами, повідомили в КМДА.

Тролейбус №37 сполучатиме вул. Милославську зі ст. м. «Дарниця» через вул. Радунську, Рональда Рейгана, просп. Червоної Калини, Воскресенський, Георгія Нарбута та вул. Андрія Малишка; у зворотному напрямку – через просп. Броварський.

Тролейбус №37-А курсуватиме від вул. Миколи Закревського (Поліклініка) – вул. Милославська – вул. Олександри Екстер – вул. Костянтина Данькевича – просп. Червоної Калини та назад через вул. Радунську й Лісківську. На табло тимчасово відображатиметься №37-АК.

Крім того, з 9:00 до 16:30 від вул. Милославської до ст. м. «Лісова» запустять тимчасовий автобус №37-ТР за маршрутом тролейбуса №37.

