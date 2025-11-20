В Киеве 20 ноября меняют маршруты троллейбусов через Братиславскую

Причина временных изменений движения – дорожные работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 20 ноября из-за ремонта на ул. Братиславской с 9:30 до 16:30 троллейбусы №37 и №37-А будут курсировать по измененным маршрутам, сообщили в КГГА.

Троллейбус №37 будет связывать ул. Милославскую со ст. м. «Дарница» через ул. Радунскую, Рональда Рейгана, просп. Красной Калины, Воскресенский, Георгия Нарбута и ул. Андрея Малышко; в обратном направлении – через просп. Броварской.

Троллейбус №37-А будет курсировать от ул. Николая Закревского (Поликлиника) – ул. Милославская – ул. Александры Экстер – ул. Константина Данькевича – просп. Красной Калины и обратно через ул. Радунскую и Лесковскую. На табло временно будет отображаться №37-АК.

Кроме того, с 9:00 до 16:30 от ул. Милославской до ст. м. «Лесная» запустят временный автобус №37-ТР по маршруту троллейбуса №37.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.