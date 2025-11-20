  1. В Україні

Які особливості надання щорічної основної відпустки працівникам з інвалідністю — роз’яснення Держпраці

07:00, 20 листопада 2025
Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час.
Які особливості надання щорічної основної відпустки працівникам з інвалідністю — роз’яснення Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці роз’яснила правила надання щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю. На відміну від інших працівників, вони можуть оформити повну оплачувану відпустку навіть тоді, коли ще не відпрацювали шість місяців безперервно на підприємстві.

Це право діє для всіх, хто щойно працевлаштувався та має відповідний статус.

Працівники з інвалідністю, які працюють довше, можуть обирати зручний для себе час відпочинку — таке право закріплене у статті 10 Закону «Про відпустки». Закон також визначає тривалість щорічної відпустки: для осіб з інвалідністю I та II груп вона становить 30 календарних днів.

Працівники з інвалідністю III групи мають право на 26 календарних днів відпустки. Таким чином, держава гарантує для цієї категорії працівників розширені можливості для відпочинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]