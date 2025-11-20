Які особливості надання щорічної основної відпустки працівникам з інвалідністю — роз’яснення Держпраці

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці роз’яснила правила надання щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю. На відміну від інших працівників, вони можуть оформити повну оплачувану відпустку навіть тоді, коли ще не відпрацювали шість місяців безперервно на підприємстві.

Це право діє для всіх, хто щойно працевлаштувався та має відповідний статус.

Працівники з інвалідністю, які працюють довше, можуть обирати зручний для себе час відпочинку — таке право закріплене у статті 10 Закону «Про відпустки». Закон також визначає тривалість щорічної відпустки: для осіб з інвалідністю I та II груп вона становить 30 календарних днів.

Працівники з інвалідністю III групи мають право на 26 календарних днів відпустки. Таким чином, держава гарантує для цієї категорії працівників розширені можливості для відпочинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.