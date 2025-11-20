Какие особенности предоставления ежегодного основного отпуска работникам с инвалидностью — разъяснение Гоструда

Работники с инвалидностью, уже длительное время работающие на предприятии, по своему желанию имеют право уйти в ежегодный отпуск в удобное для них время.

Гоструда разъяснила правила предоставления ежегодного основного отпуска для работников с инвалидностью. В отличие от других работников они могут оформить полный оплачиваемый отпуск даже тогда, когда еще не отработали шесть месяцев непрерывно на предприятии.

Это право действует для всех, кто только что трудоустроился и имеет соответствующий статус.

Работники с инвалидностью, которые работают дольше, могут выбирать удобное для себя время отдыха – такое право закреплено в статье 10 Закона «Об отпусках». Закон также определяет продолжительность ежегодного отпуска: для лиц с инвалидностью I и II групп он составляет 30 календарных дней.

Работники с инвалидностью III группы имеют право на 26 календарных дней отпуска. Таким образом государство гарантирует для этой категории работников расширенные возможности для отдыха.

