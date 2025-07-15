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«Make Ukrainian Defence Industry Great Again»: Гетманцев сообщил о положительных результатах обсуждения законопроектов по Defence City с представителями стран G7 и НАТО

11:20, 15 июля 2025
По словам Даниила Гетманцева, состоялось обсуждение пакета законопроектов о создании Defence City с представителями стран G7 и НАТО, и они поддержали изменения.
«Make Ukrainian Defence Industry Great Again»: Гетманцев сообщил о положительных результатах обсуждения законопроектов по Defence City с представителями стран G7 и НАТО
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Председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что состоялось обсуждение пакета законопроектов о создании Defence City с представителями стран G7 и НАТО.

«Пакет законопроектов о Defence City создает предпосылки для значительного расширения экспортного потенциала нашей оборонной промышленности. Чтобы в будущем Украина вошла в ТОП-5 экспортеров оружия в мире.

Вместе с представителями стран G7 и НАТО сегодня обсудили ключевые пункты пакета законопроектов о создании Defence City. Благодарен за поддержку нашей инициативы.

Для нас такая позиция партнеров очень важна. Содружество и коллаборация с промышленностью стран-партнеров является весомым фактором для развития отечественного ОПК.

Мы со своей стороны продолжим совершенствовать механизмы, предусмотренные в Defence City. Сделаем все, чтобы украинская оборонная промышленность стала сильнее. Make Ukrainian Defence Industry Great Again!» - отметил Гетманцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13420 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Введенный законопроектом Перечень предприятий ОПК станет инструментом для защиты информации о таких предприятиях, предоставления налоговых льгот, упрощения экспортного контроля, оказания поддержки для релокации предприятий путем создания необходимой инфраструктуры за счет уплаченного налога на доходы физлиц и т.д.

Перечень предприятий ОПК и изменения к нему утверждаются Минобороны. Включение юридического лица в Перечень и исключение из него осуществляется по решению Минобороны.

Порядок ведения Перечня, порядок включения и исключения из него, а также порядок подачи в Минобороны отчетности юрлицами, включенными в Перечень, утверждается Кабмином.

Информация о включении юридического лица в Перечень, а также информация, содержащаяся в отчетности юридических лиц, включенных в Перечень предприятий ОПК, является информацией с ограниченным доступом (служебной информацией) и подлежит охране.

Предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс путем предоставления налоговых льгот до 1 января 2036 года для налогоплательщиков, включенных Минобороны в Перечень, а именно:

  • освобождение от налога на прибыль предприятий при условии реинвестирования прибыли в течение следующего года (на создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий и т.п.) и без права выплаты дивидендов (кроме дивидендов в пользу государства);
  • освобождение от земельного налога;
  • освобождение от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;
  • освобождение от экологического налога.

Также мы писали, что группа народных депутатов во главе с Давидом Арахамией зарегистрировала альтернативный законопроект 13423-2 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно порядка уголовного производства в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Этот законопроект доработан по сравнению с первой версией 13423.

Народные депутаты предлагают дополнить УПК отдельной статьей 616-1 «Особенности уголовного производства в отношении должностных лиц предприятий оборонно-промышленного комплекса».

В соответствии с ней в период действия военного положения и в течение 3-х лет после его завершения досудебное расследование в отношении должностных лиц юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (то есть, перечня Defence City), в случае совершения ими уголовных правонарушений при исполнении служебных обязанностей, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных этой статьей, в течение всего срока пребывания юридического лица в Перечне Defence City.

Автор: Наталя Мамченко

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оружие НАТО Украина G7 Даниил Гетманцев

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