В УПК установят особый режим расследования преступлений служащих оборонных предприятий из перечня Defence City

Давид Арахамия внес альтернативный законопроект об особом порядке расследования преступлений, совершенных должностными лицами юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень предприятий ОПК Defence City.

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Группа народных депутатов во главе с Давидом Арахамией зарегистрировала альтернативный законопроект 13423-2 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно порядка уголовного производства в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Этот законопроект доработан по сравнению с первой версией 13423.

Итак, народные депутаты предлагают дополнить УПК отдельной статьей 616-1 «Особенности уголовного производства в отношении должностных лиц предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Согласно ей, в период действия военного положения и в течение 3-х лет после его завершения досудебное расследование в отношении должностных лиц юридических лиц, включенных Минобороны в Перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса (то есть, перечня Defence City), в случае совершения ими уголовных правонарушений при исполнении служебных обязанностей, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных этой статьей, в течение всего срока пребывания юридического лица в Перечне Defence City.

Так, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами юридических лиц из Defence City, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генпрокурором (или и. о.).

Генпрокурор обязан безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента внесения таких сведений, сообщить Минобороны о начале досудебного расследования.

Следователь, дознаватель, прокурор, следственный судья перед принятием процессуальных и судебных решений в рамках досудебного расследования обязаны проверять наличие сведений о включении юридического лица в Перечень Defence City.

При направлении Генеральному прокурору документов и материалов, необходимых для внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами юридических лиц из Перечня Defence City, следователь, дознаватель, прокурор обязан приобщить к таким документам и материалам сведения о включении указанных юридических лиц в Перечень.

Ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, отстранение от должности, предоставление разрешения на временный доступ к вещам и документам, об аресте имущества, о проведении обыска, о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы должностного лица юридических лиц из Перечня Defence City, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы Генеральным прокурором (или и.о.).

Рассмотрение таких ходатайств, кроме ходатайств о применении негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС. Такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии лица, в отношении которого они поданы, или его защитника. Следственный судья обязан заблаговременно уведомить такое лицо о рассмотрении ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска. Определения следственного судьи по результатам рассмотрения таких ходатайств могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных УПК.

Сообщение о подозрении должностному лицу юридического лица из Перечня Defence City осуществляется Генпрокурором (и. о.) или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Генеральный прокурор (и. о.), руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры может поручить другим прокурорам осуществить письменное сообщение о подозрении должностному лицу юридического лица из Перечня Defence City в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 278 УПК.

О применении меры пресечения, вынесении приговора должностному лицу юрлица, указанного в Перечне Defence City, прокурор, следственный судья или суд сообщает Министерство обороны.

Предлагается, чтобы этот закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали пакет законопроектов о Defence City. Речь идет о специальном режиме для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Пакет, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, разрабатывался совместно с Минобороны.

Перечень предприятий-резидентов Defence City будет вести Министерство обороны. Для них будет предусмотрено в частности:

налоговые льготы до 1 января 2036 года – освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога

– освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, от земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий

для военных технологий возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций и т.д.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики единогласно рекомендовал принять в первом чтении законопроекты 13420 и 13421, которые создают правовую основу для инициативы Defence City.

Автор: Наталя Мамченко

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