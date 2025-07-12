В Киеве маршрутка врезалась в грузовик – пострадали 9 человек

Среди пострадавших в ДТП есть ребенок.

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В Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, сообщила пресс-служба полиции Киева.

По предварительным данным, водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком. В результате аварии травмы получили по меньшей мере девять пассажиров маршрутки, в том числе одна несовершеннолетняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и медики. Продолжается выяснение обстоятельств аварии.

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